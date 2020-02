„Das habe ich noch nie so erlebt“

„Das habe ich noch nie so erlebt“, schwärmt Gorzel, der in seiner noch jungen Karriere schon einige Stationen hinter sich hat, vom Mannschaftsklima bei den Niederösterreichern. Mit Luca Meisl, Sandro Ingolitsch, Nicolas Meister und Gorzel spielen aktuell vier Ex-Youth-League-Sieger beim SKN. Mit Red Bull Salzburg holten sie 2017 die begehrte Trophäe. „Wir sitzen auch nebeneinander in der Kabine“, schmunzelt Gorzel, der die Akademieabteilungen von Salzburg durchlaufen hat. Wichtig war für ihn auch der damalige Trainer Marco Rose, der derzeit in Gladbach unter Vertrag steht.