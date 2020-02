VIP-Tickets für Heimspiel des FC Bayern München

Guter Fußball und die gründliche Rasur haben also einiges gemeinsam. Aus diesem Grund verlost Gillette, offizieller Partner des FC Bayern München, gemeinsam mit City4U 2x2 VIP Tickets für das Spiel FC Bayern München gegen FC Augsburg in der Münchner Allianz Arena am 8. März! Sitzplätze in der VIP-Box mit bester Sicht warten auf die zwei glücklichen Gewinner. (ACHTUNG: Die An- und Abfahrt sowie eine etwaige Übernachtung in München sind NICHT im Preis inkludiert.) Als zusätzlichen Preis gibt es zudem fünf Rasurpakete, inklusive dem neuen Gillette MACH3 Turbo 3D.