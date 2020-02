Wasser- aber gar nicht kamerascheu hat sich der jüngste Eisbärennachwuchs am Donnerstag im Wiener Zoo Schönbrunn gezeigt. Zum ersten Mal präsentierte sich das wohlgenährte kleine Fellknäuel nach vier Monaten in der Wurfbox und Innenanlage im Freien. Am morgigen Valentinstag dürfen dann auch die Zoobesucher einen ersten Blick auf das Bärenbaby erhaschen.