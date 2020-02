„Wir schulden ihr Schutz an der Schule“

„Mila ist eine Jugendliche“, sagte Macron der Zeitung „Le Dauphiné Libéré“. Und fügte hinzu: „Wir schulden ihr Schutz an der Schule, in ihrem Alltag und bei Reisen.“ Er betonte, Minderjährige müssten besser gegen „neue Formen des Hasses und des Mobbings im Internet geschützt werden“.