Der ehemalige italienische Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini bedauert das Ausscheiden der FPÖ aus der Regierung offenbar sehr. Die türkis-grüne Koalition empfindet der rechtspopulistische Politiker als „unnatürlich“. Mit diesem Bündnis sei eine linksgerichtete „Achse“ entstanden, die er als „seltsam“ erachte, so Salvini am Donnerstag im Gespräch mit ausländischen Journalisten in Rom.