GeForce Now war nach einer mehrjährigen Beta-Phase in der Vorwoche offiziell in Nordamerika und Europa gestartet. Wesentlicher Unterschied zu Konkurrenzangeboten wie etwa Googles Stadia ist, dass GeForce Now keine eigene Spielebibliothek anbietet. Gamer können stattdessen jene Spiele streamen, die sie bereits für Plattformen wie Steam, den Epic Games Store oder Uplay besitzen, müssen diese also nicht erneut kaufen.