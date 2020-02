Er ist der wohl berühmteste Igel der Welt - und auch der schnellste: Aber kann der rasend schnelle Sonic aus den Sega-Videospielen auch in seinem ersten eigenen Kinoabenteuer überzeugen? Und taugt die Verfilmung auch für Zuschauer, die nichts mit der quirligen blauen Kultfigur am Hut haben? Die Antwort auf beide Fragen lautet erfreulicherweise Ja! „Sonic the Hedgehog“ (ab 13.2.) ist eine rasante Action-Komödie, in der sich neben der liebevoll animierten Hauptfigur vor allem Hollywood-Star Jim Carrey als fieser Bösewicht Dr. Robotnik mit auffälligem Schnurrbart nach Herzenslust und sehr zum Vergnügen des Publikums austoben darf.