Kandidat des konservativen CDU-Flügels

2018 hatte Merz in einem Interview für Aufregung gesorgt, in dem er sich selbst als Teil der Mittelschicht bezeichnete. In dem gleichen Gespräch sagte er auch, dass er zuletzt als Anwalt und Aufsichtsrat etwa eine Million Euro brutto pro Jahr verdient habe. Was die Mittelschicht ausmache, habe er von seinen Eltern mit auf den Weg bekommen: „Fleiß, Disziplin, Anstand, Respekt und das Wissen, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt, wenn man es sich leisten kann.“