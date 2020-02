Laut „New York Times“ hatte Essential mindestens 50 Millionen Dollar in die Entwicklung des Gem investiert. Die Firma habe zum Schluss noch 30 Millionen Dollar in der Kassa gehabt - Geldgeber hätten über die Jahre 330 Millionen Dollar zu einer Milliarden-Bewertung in Essential investiert. Vor zwei Jahren hätten Amazon, der Supermarkt-Konzern Walmart und mehrere Mobilfunkanbieter Interesse an einem Kauf von Essential gezeigt, berichtete die Zeitung. Sie hätten aber am Ende das Interesse verloren, unter anderem wegen der Kontroverse um Rubin.