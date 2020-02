Als Ministerin macht sie trotz des Rücktritts von Ministerpräsident Sarec vorerst weiter. Die gestürzte Regierung bleibt nämlich geschäftsführend so lange im Amt, bis ein neues Kabinett bestellt wird. Im Fall von Neuwahlen, die frühestens in der zweiten Aprilhälfte stattfinden würden, würde Mlinar somit noch einige Monate ihren Posten behalten. Unabhängig davon, dass sie nur noch geschäftsführende Ministerin sei, wolle sie sich beweisen, betont sie. „Ich bin hier, um solide Arbeit zu leisten“, so Mlinar.