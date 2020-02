Der niederländische Formel-1-Pilot Max Verstappen hat am Mittwoch in Silverstone die ersten Runden im neuen Red Bull RB16 gedreht (siehe Video oben). Der 22-Jährige fährt in der neuen Saison an der Seite des Thailänders Alexander Albon und gilt als einer der schärfsten Rivalen von Titelverteidiger Lewis Hamilton.