Nach 17 langen Jahren hat eine Engelsskulptur im Wert von etwa 15.000 Euro wieder zu ihrem Bestimmungsort zurückgefunden. Die wertvolle Statuette war im Jahr 2003 von Unbekannten aus der Pfarrkirche Gaaden in Niederösterreich gestohlen worden. Im Zuge einer Schwerpunktaktion wurden der Engel in einem Antiquitätengeschäft in Wien sichergestellt.