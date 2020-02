Richard Lugner hat Donnerstagfrüh bekannt gegeben, dass er demnächst seinen Gast für den diesjährigen Opernball verraten wird. Sollte auch dieser Gast später absagen, so will ihn Dschungelqueen Melanie Müller aus der Bredouille erretten. Sie befindet sich zwar im Augenblick in der Karibik, würde ihn aber nicht hängen lassen. Für ihren „Hasen“ würde sie „das Stück“ einfach zurückschwimmen.