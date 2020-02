Am Tag vor seinem 18. Geburtstag muss sich Robert K., der im Mai 2018 die erst sieben Jahre alte Hadishat getötet hatte, am Donnerstag noch einmal vor Gericht verantworten. Bei der Tat handelte es sich um Mord, wie bereits feststeht. Nun geht es um die Frage, ob der Bursche zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig und damit auch schuldfähig war. „Ich hab‘s getan, ich gebe es zu“, so der Bursche am Donnerstag.