Eurofighter: Österreich fordert von Airbus Wiedergutmachung

In vom US-Justizministerium veröffentlichten Unterlagen gab Airbus unlängst auch Zahlungen über 55,1 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Eurofighter-Verkauf an Österreich im Jahr 2003 zu. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hatte am Wochenende Wiedergutmachung von Airbus gefordert, aber keine konkreten Summen genannt. Der frühere Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte 2017 eine Betrugsanzeige gegen Airbus eingebracht und einen Schaden von 183,4 Mio. Euro beklagt. Vertreten wird die Republik in der Causa von der Finanzprokuratur, deren Präsident Wolfgang Peschorn nach dem Eingeständnis in den USA nun eine Anklage auch in Österreich erwartet. Dass der Airbus-Konzern dementiert, dass es sich in der Causa Eurofighter um Bestechungszahlungen gehandelt habe, und sich gegen eine Rückzahlung wehrt, findet Peschorn „schwach“.