Der Super Bowl? Oder doch die Fußball EM? Beide verpassen der Salzburger Brotmarke Eat the Ball einen kräftigen Umsatzkick – und ambitionierte Expansionspläne Richtung Deutschland! „Wir wollen schon bald Verträge mit Kaufland und Netto abschließen“, so Chef Michael Hobel, der die Produktion weiter ausbauen will.