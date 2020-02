Derzeit liefen die Arbeiten noch, um das Stadion in Ahmedabad im westlichen Bundesstaat Gujarat rechtzeitig fertigzustellen. Die Veranstaltung stehe unter dem Motto „Kem Chho Trump“ - „Wie geht‘s, Trump?“, erklärten die Behörden weiter. Modi knüpft damit offenbar an eine im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Tradition an, als er zu Besuch bei Trump war. Damals war der indische Regierungschef Ehrengast bei einer „Wie geht‘s, Modi“-Veranstaltung mit 50.000 Zuschauern in einem Football-Stadion von Houston.