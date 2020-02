Kickl: „Europa braucht mehr patriotische Politiker“

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kommentierte die Aufhebung der Immunität des Lega-Chefs mit den Worten: „Das Schlepperimperium schlägt zurück.“ Salvini habe seine „volle Solidarität“ und Europa brauche „mehr patriotische Politiker wie ihn“. In die gleiche Kerbe schlage „das Verfahren des EuGH gegen Ungarn und dessen Regierungschef Viktor Orban wegen der Transitzonen, die 2017 an der Grenze zu Serbien eingerichtet wurden“ so Kickl in einer Aussendung.