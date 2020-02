An der Verhandlung in der Verkehrsabteilung nehmen unter anderem auch Vertreter der Wirtschaft und der Wiener Linien teil. „Es ist offen, ob es danach bereits eine Entscheidung gibt“, so MA-46-Leiter Markus Raab im Vorfeld. Man werde im Ermittlungsverfahren alle Argumente sorgfältig prüfen.