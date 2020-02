Das 13 Meter lange und gut 20 Tonnen schwere Modul „Nauka“ wird demnach voraussichtlich Ende dieses Jahres oder Anfang 2021 ins All geschickt. Mit dem Bau war bereits 1995 begonnen worden. Ein Transport wurde aber immer wieder verschoben. Kritiker monieren, Teile der Technik seien bereits veraltet. Laut Warotschko wird „Nauka“ in gut einem Monat zum Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gebracht.