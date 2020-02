Ein 13-jähriger Schüler ist am Mittwoch bei Schneeräumarbeiten in Biberwier (Bezirk Reutte) schwer verletzt worden. Der Jugendliche geriet laut Polizei mit der rechten Hand in die Schnecke einer Schneefräse. Dabei zog er sich Verletzungen am kleinen Finger sowie am Ringfinger zu.