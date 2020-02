Ein im Anschluss an die Brandgeschehen in Linz im Bereich Füchselstraße sowie in der Kleingartensiedlung nächst der Stadtautobahn in Erscheinung getretener und durch Zeugen belasteter 15-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land zeigte sich während der Einvernahme zu den Altpapier - Containerbränden in den frühen Morgenstunden des 10. Februar im Bereich Füchselstraße, sowie zum Brand eines Geräteschuppens in einer Kleingartensiedlung in den Morgenstunden des 11. Februar geständig, die Brände verursacht zu haben.