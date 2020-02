Geld aus Sporttasche ging nicht an FPÖ

Auch sei das Geld in der Sporttasche nicht an die Partei geflossen, betont Norbert Hofer im „Krone“-Gespräch: „Als ich Parteiobmann der FPÖ geworden bin, habe ich die Finanzen der Partei genauestens prüfen lassen und keinerlei Zahlungen in Richtung der Partei festgestellt, die nicht in Ordnung gewesen wären.“ Und: „Ich werde dafür Sorge tragen, dass das auch so bleibt.“