Der Personenschienenverkehr erlebt in Salzburg gerade einen neuen Frühling. Selten zuvor wurde an so vielen Schienen-Projekten gleichzeitig gearbeitet und so viel investiert wie in den kommenden Jahren. Flachgautunnel, Regionalstadtbahn, Pinzgauer- und Salzburger Lokalbahn und Mattigtalbahn kosten Milliarden.