„Es dreht sich um unser Zusammensein, unsere schöne Zeit und die Liebe“, wird er nicht müde zu betonen. Bieber scheint tatsächlich angekommen zu sein. Er ist privat als auch musikalisch mit sich im Reinen, hat die Ungereimtheiten der Vergangenheit zumindest zurzeit ad acta gelegt. Der Großteil der Songs dreht sich um die Beziehung des Promipaares. „Take It Out On Me“ soll Hailey zeigen, dass was auch immer im Leben passiert, sie mit ihrem Justin rechnen kann. Das sanfte „Confirmation“ vermischt Beziehungsglück und Gottesfürchtigkeit und „That’s What Love Is“ kehrt gleich den ganzen Romantiker in ihm hervor. Nicht umsonst ist die zweite Albumhälfte balladesker und sanfter geraten, hier will Bieber nicht zuletzt auch die Vielseitigkeit seiner Kompositionskunst zeigen. Am besten klingt er aber immer noch, wenn er die Monsterproduktionen zurückschraubt und auf Akustik setzt - so wie etwa in „ETA“ und beim melancholischen Titelsong, indem Textzeilen wie „I want to be the best me / so I can be the best for you“ keine Zweideutigkeit über seine Veränderungsprozesse zulassen.