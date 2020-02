Die Beerdigung des bei einem Hubschrauber-Absturz gestorbenen Basketball-Superstars Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna hat bereits stattgefunden! Bryant und seine Tochter seien am Freitag heimlich auf einem Friedhof südlich von Los Angeles beigesetzt worden, berichteten US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf von Behörden in Los Angeles veröffentlichte Sterbeurkunden.