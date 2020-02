Der riesige LASK-Fan Fritz Pimminger, der schon seit 35 Jahren an der „Krone“-Fußballerwahl teilnimmt, traf am Mittwoch mit seiner Ehefrau Erika nach dem LASK-Training in Pasching Torhüter Alex Schlager, Stürmer Marko Raguz und Trainer Valérien Ismaël, die in ihren Kategorien bei der 53. „Krone“-Fußballerwahl führen.