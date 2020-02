In 42 kniffligen Geschichten ermitteln sich Donald Duck und Micky Maus durch Preisverleihungen, Flohmärkte und Flughäfen oder schnüffeln sich hoch in die Berge und bis tief in den mexikanischen Dschungel. Dabei bringen sie nicht nur Schummler und Diebe zur Strecke, sondern lösen auch so manchen Diamantenraub.