Kaltrin Murati wurde als Sohn albanischer Eltern, die vor seiner Geburt nach Österreich kamen, in Wien geboren. Nach Matura und Bundesheer geht er 2014 zur Polizei. „Mein Wunschberuf“, so der Inspektor, der mehrere Sprachen fließend beherrscht. Dienstversehend in der PI Taubstummengasse zählt der 4., 5. und 6. Bezirk zu seinem Revier. In seiner Freizeit spielt er gerne Basketball und Fußball. „Die Siegertrophäe würde ich in der Polizeiinspektion aufstellen. Auch als Anerkennung für meine Kollegen“.