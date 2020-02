Ausgerechnet am Tag des Champions League Finales, an dem die Einsatzkräfte an den Public-Viewing-Hotspots alle Hände voll zu tun haben, wird Manuel Stuk alarmiert. Ein aggressiver, betrunkener Mann zieht mit einer Eisenstange bewaffnet durch die Gassen und schlägt auf Fahrzeuge, Hausfassaden und Fenster ein. Als Stuk mit seinem Fundwagenkollegen am Tatort eintrifft, scheint die Situation zu eskalieren. Ein Auto rollt in der engen Einbahnstraße dem jungen Randalierer entgegen. Der Tobende geht auf den Wagen zu, holt mit der Stange aus und zielt auf die Windschutzscheibe. „Wir haben die Waffen gezogen und ihn aufgefordert, die Stange sofort fallen zu lassen.“