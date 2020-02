„Ich habe beim Material sehr viel umgestellt, einen alten Ski genommen. Das hat mir im Training letzte Woche schon gut getan, hat mir im Schwung mehr Stabilität und Sicherheit gegeben. Ich habe mir vorgenommen, dass ich heute schon probiere zu attackieren, da es das einzige Training ist“, sagte Walder, der in diesem Winter noch nicht recht in Schwung kam. Für den Kopf tue das Ergebnis daher sehr gut. „Ich weiß, dass ich Skifahren kann. Mich so unter dem Wert geschlagen zu geben permanent, das tut auch weh. Es schaut aus, als ob alles wieder in die richtige Richtung geht.“