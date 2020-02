Die Österreicher Benjamin Bildstein und David Hussl haben bei der Segel-WM vor Geelong (AUS) am Mittwoch zwei zweite Plätze in die Wertung gebracht. Das Duo des YC Bregenz rangiert mit neun Punkten weiterhin an zweiter Stelle hinter Peter Burling, dem Olympiasieger und America‘s-Cup-Gewinner, und dessen Vorschoter Blair Tuke (NZL/7).