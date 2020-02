Vor den Augen aller Anwesenden hat sich am Mittwoch ein wegen Erpressung angeklagter Mann in einem Moskauer Gerichtssaal während der Urteilsverkündung erschossen. Der frühere Mitarbeiter des Strafvollzugs soll von einem Kollegen zehn Millionen Rubel (rund 144.000 Euro) erpresst haben. Er wurde dafür zu drei Jahren Haft verurteilt. Wie der Mann eine Waffe in den Saal bringen konnte, muss nun geklärt werden. Gerichte in Russland haben eigentlich extrem strenge Sicherheitsvorkehrungen.