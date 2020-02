Viele große Aussteller haben abgesagt

In den vergangenen Tagen häuften sich aber weitere Absagen. Allein am Dienstag kündigten der Chipriese Intel, der US-Telekomkonzern AT&T und der chinesische Smartphone-Anbieter Vivo an, dass sie in diesem Jahr dem Mobile World Congress (MWC) angesichts der Coronavirus-Risiken fernbleiben. Am Mittwoch folgten mit der Deutschen Telekom und Noki9a die nächsten großen Aussteller.