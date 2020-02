„Wenn jemand Hilfe braucht, kann ich nicht wegsehen“, sagt der Wiener, der nach Matura und Präsenzdienst 2011 zur Exekutive kam. Zunächst in der PI Favoritenstraße (10. Bezirk) stationiert, dient er heute in der Bereitschaftseinheit und ist für Schwerpunkteinsätze (U-Bahn-Sicherheit, Demos etc.) in ganz Wien zuständig. In seiner Freizeit ist er Fußball-Schiedsrichter in der Regionalliga. Und die Nominierung zum Polizisten des Jahres? „Es ist eine große Ehre, dass ich vorgeschlagen worden bin.“