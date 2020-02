Am Freitag, den 13. Februar 1998 steht die Abfahrt bei den Olympischen Winterspielen in Nagano an. Für den damals 25-jährigen Hermann Maier geht es um nichts weniger als Gold. Der Österreicher startet energisch und erreicht nach etwa zwanzig Sekunden Fahrzeit eine der Schlüsselstellen der Strecke. Trotz des bekannten Risikos entscheidet er sich ganz bewusst für eine wahnwitzige Linie.