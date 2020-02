„Starke Admira“ als Ziel

Bei Entscheidungen in der Vereinsführung redet der Ex-Weltklasse-Kicker in Zukunft ein Wörtchen mit. „Ich will meine langjährige Erfahrung, die ich vor allem in der deutschen Bundesliga gesammelt habe, als Trainer, Manager oder auch als Vorstand sowie meine Kontakte, die ich aufgebaut habe, der Admira zur Verfügung stellen.“ Sein Ziel: „Die Admira soll wieder ein starker Verein werden, wie sie es früher schon einmal war.“ Statt Abstiegskampf sollen in Zukunft Europacupauftritte in der BSFZ-Arena zu sehen sein.