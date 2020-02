8.902,600 - so viele Menschen leben aktuell in Österreich. Unangefochten liegt die Bundeshauptstadt auf Platz 1, gefolgt von Nieder- und Oberösterreich. In Wien war das Bevölkerungswachstum mit 0,8 Prozent (plus 14.237 Einwohner) zudem am höchsten. Fast jeder Dritte stammt aus dem Ausland.