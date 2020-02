Eine 65-jährige Rumänin aus dem Bezirk Braunau/Inn bezahlte am 11. Februar 2020 um 11:55 Uhr in einem Geschäft in Mattighofen an der Kassa lediglich Lebensmittel. Ein Zeuge beobachtete die Frau zuvor, als diese Unterwäsche in ihrer Jackentasche versteckte und verständigte davon die Kassierin. Nachdem die 65-Jährige die Unterwäsche an der Kassa nicht bezahlte, wurde sie von einer Angestellten zur Rede gestellt.