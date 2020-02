Seit Wochen hält eine Briefbomben-Serie die Niederlande in Atem. Nach mehreren nicht explodierten Sendungen sind am Mittwoch zwei Briefe explodiert. Verletzt wurde niemand. Die Explosionen ereigneten sich in der Früh bei der Bank ABN Amro in Amsterdam und bei der japanischen Elektronikfirma Ricoh nahe der deutschen Grenze im Südosten des Landes.