Markenkleidung und Ballroben leihen statt kaufen

Die Trends wechseln nicht mehr alle paar Monate zum Jahreszeitenwechsel, sondern mittlerweile alle paar Wochen. Kaum hat man das Kleid gekauft und einmal getragen, ist es auch schon wieder out. Also muss das nächste her, das alte landet im Mist. So teuer war es ja immerhin nicht. Das ist der Teufelskreis der Fast Fashion Industrie. Aus einer kürzlich von Greenpeace veröffentlichten Studie geht hervor, dass alleine in Österreichs Schränken etwa 72 Millionen gänzlich oder kaum getragene Kleidungsstücke schlummern. Das ist schlecht für die Geldbörse und für die Umwelt. Wer den „Fast-Fashion“-Teufelskreis durchbrechen möchte, hat schon länger die Möglichkeit coole Second Hand Kleidung zu kaufen oder auf Tauschpartys Ungewolltes gegen Geliebtes zu tauschen. Außerdem hat man seit kurzem auch in Wien die Möglichkeit Luxustaschen zu mieten.