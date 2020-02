Wie schon die Tage zuvor machen wir auch am letzten Tourentag zuerst mit dem Lift entspannt Höhenmeter und fahren über den Tanzboden in Richtung Falkertschutzhaus ab, bevor wir noch einmal auffellen, auf den Steinnock aufsteigen und Richtung Bad Kleinkirchheim abfahren. „Einfach unbeschreiblich schön“, schwärmt Monika, die bereits überlegt, wie sie ihre Freundinnen für eine Mädls-Skitour durch die Nockberge begeistern kann: „Diese Kombination aus Stille, Wildnis und Wellness kann schon was!“ Lediglich der organisatorische Aufwand ist für Anbieter, wie die bekannte Alpinschule Highlife in Klagenfurt, sehr hoch, was sich auch in den Kosten widerspiegelt. Wer jedoch als Skitourengeher etwas wirklich Besonderes sucht, ein sicheres, genussvolles Skiabenteuer inklusive viel Komfort und dabei das weiche Hotelbett einem Biwakzelt vorzieht, der ist beim Nockberge-Trail richtig. Uns hat es jedenfalls richtig gut gefallen.