Bullig, aber der Tragekomfort passt

Der Tragekomfort des durch die Verstärker am Nackenbügel etwas bulligeren In-Ears erwies sich im Test als sehr gut. Weil die Technik im Bügel untergebracht ist, zieht kein unnötiges Gewicht am In-Ear selbst, der mit weichen Silikonstöpseln - es werden verschiedene Größen mitgeliefert - und zusätzlich mit kleinen Häkchen im Ohr fixiert wird. Dadurch fallen die PI3 auch beim Sport nicht leicht aus den Ohren. Einzig das etwas steife Flachbandkabel erwies sich im Test als tückisch - vor allem in Kombination mit Jacken mit steifem Kragen.