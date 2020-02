Der Handwerker sollte nach einem Wasserschaden Reparaturarbeiten in der Wohnung des 32-Jährigen durchführen. Dabei bemerkte er u.a. Cannabis und rief die Polizei. Die Suchtgiftermittler der Polizeiinspektion Seiersberg entdeckten in der Folge eine Aufzuchtanlage von Cannabispflanzen und Suchtmittel im Straßenverkaufswert von rund 10.000 Euro. Weiters wurde Bargeld sichergestellt. Der Mann wurde einige Stunden später in seinem Nebenwohnsitz im Bezirk Murtal festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.