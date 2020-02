Vorarlberger Region hat Vorbildwirkung

Vorbildwirkung hat ein Projekt in Vorarlberg: Bergführer Lukas Kühlechner vom Naturschutzverein Verwall-Klostertaler Bergwälder wird am Samstag (15.) vorstellen, wie naturverträglich Wintersport im Montafon ist (Vortragsabend ab 19.30 Uhr). Ziel sei es dort, Spannungsfelder in der Natur zu entschärfen.