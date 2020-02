Olles Woiza! Rechtzeitig zum Opernball gibt es ab 20. Februar den ersten Wienerisch-Band der beliebten Mundart-Reihe des Lustigen Taschenbuchs. Mit von der Partie ist Schlagerstar und Donald-Fan Andy Borg. Neben seiner Rolle als „Andy Dorg“ - samt Entenschnabel und vollständig „duckifiziert“ - übersetzt der Österreicher gekonnt ins Wienerische. Einen exklusiven Einblick in den „echten Wiener“ unter den Lustigen Taschenbüchern, für den auch krone.at der berühmtesten Ente der Welt das Wienerische in den Schnabel legen durfte, gibt es morgen auf krone.at und in der „Krone“. Selbstverständlich mit der Chance, ein Exemplar des tollen Mundart-Bandes zu gewinnen. Die Abenteuer von Donald Duck und Co. erscheinen alle vier Wochen im Lustigen Taschenbuch bei Egmont Ehapa Media.