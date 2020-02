US-Regisseur Jay Roach, der sich mit „Game Change - Der Sarah-Palin-Effekt“ schon an ein politisch relevantes Thema herangewagt hatte, rekonstruiert mit Top-Besetzung die Ereignisse in einem von Frauenfeindlichkeit geprägten Unternehmen: Wer bei dem Nachrichtensender Fox News arbeiten will, muss mega-sexy und willig sein.