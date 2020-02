Bauer blieb im Sommer seinem Motto treu: „Wenn ich wechsle, dann nicht innerhalb der Liga, sondern in ein anderes Land.“ Mit Leihvertrag ausgestattet, zog es ihn von Premier-League-Absteiger Stoke zum schottischen Kult-Klub Celtic Glasgow: „Wir sind nach acht Meistertiteln in Folge zu zwei weiteren verdammt. Dann wären es zehn am Stück, das gab es hier noch nie.“