Sein Beifahrer (23) konnte sich ohne fremde Hilfe aus dem Auto befreien. Die beiden Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein durchgeführter Alkotest mit dem Lenker ergab einen Wert von 1,06 Promille. Die beiden Einheimischen hatten zuvor ein Lokal in Lofer besucht.