Das Verteidigungsministerium gab dazu am Mittwoch noch keine Stellungnahme ab. Aufgrund des UNO-Sitzes in Wien, sei es aber durchaus möglich, dass auch Österreich Opfer der Aktion geworden ist, sagt Geheimdienstexperte Thomas Riegler. Die NEOS haben in Bezug auf die Causa bereits eine parlamentarische Anfrage gestellt, erklärte der Abgeordnete Douglas Hoyos auf Twitter.